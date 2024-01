Travolto da un cinghiale. L’incidente a caccia

Incidente di caccia ieri nei boschi del Mugello. Poco prima delle 10.00 l’allarme è scattato per un uomo di 58 anni, residente in provincia di Prato, che è stato travolto da un cinghiale nei boschi di Grezzano. Secondo le prime ricostruzioni lo sfortunato cacciatore è stato travolto dall’animale improvvisamente uscito dalla vegetazione in prossimità di un fosso. Nell’urto, i cinghiali raggiungono anche notevoli peso e dimensioni, l’uomo è stato ferito in maniera piuttosto seria a un arto inferiore. Per il suo recupero, data anche la zona impervia, sono stati attivati i tecnici della stazione Monte Falterona del soccorso Alpino, insieme all’Elisoccorso Pegaso 1. L’infortunato è stato raggiunto e stabilizzato; una volta messo in barella è stato issato sull’elicottero, insieme al soccorritore, mediante l’utilizzo del verricello. Sul posto sono intervenuti anche automedica del 118 e Vigili del Fuoco. Non sono rari, purtroppo, gli incidenti di caccia nei boschi del Mugello. Lo scorso Novembre nei boschi sopra Villore, frazione di Vicchio, durante una battuta uno dei partecipanti venne ferito per errore da un colpo di fucile. In quel caso intervennero Carabinieri, Vigili del Fuoco ed elisoccorso Pegaso. E anche quella volta, data anche l’asprezza dei luoghi, l’eliambulanza si rivelò fondamentale per un soccorso tempestivo. In quel caso, come detto, a ferire un cacciatore fu una pallottola di rimbalzo, un altro rischio sempre presente in queste attività e nelle battute che coinvolgono varie persone. Stavolta invece è stato l’animale, durante la sua fuga impazzita, a travolgere con tutta la sua stazza il povero cacciatore. Fortunatamente i soccorsi sono stati tempestivi, l’uomo è stato poi portato a Careggi e le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

Nicola Di Renzone