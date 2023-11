Trasporto pubblico, ancora corse cancellate

Non si arresta il taglio delle corse dei bus extra ubani in transito nella valle dell’Arno. Dall’8 gennaio 2024 è prevista un ulteriore razionalizzazione sul collegamento Saltino-Pian di Mensola- Firenze. A saltare saranno quattro coppie di passaggi; quelle dove è previsto l’interscambio con il treno. A fare il punto sul Tpl è la Città Metropolitana, che ha risposto ad una lettera inviata dalla famiglie del Gas, il Gruppo di acquisto di Compiobbi, che hanno chiesto chiarimenti a nome dei pendolari dei mezzi pubblici che attraversano il territorio fiesolano. " L’intervento effettuato considera anche l’istituzione della linea di autobus 34 sulla direttrice Ellera Girone - spiega il consigliere di zona Maurizio Landi- Peccato però che il servizio non funzioni; visto che ogni volta ci lascia a Girone mezz’ora prima". La coincidenza con la linea 14 che porta a Firenze infatti non è garantita. Si riaccende invece una speranza per l’istituzione dell’auspicata nuova fermata al circolo del Girone. Metrocittà ha chiesto un sopralluogo per valutare lo spostamento che permetterebbe di aspettare in un unico punto il 34 e i bus extra urbani, così da prendere il primo in transito.

D.G.