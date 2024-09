"Rinnovare il permesso?. Fra un anno"

Un appuntamento per il rinnovo della carta di soggiorno fissato per ottobre 2025, a distanza di oltre un anno dalla scadenza del documento e di oltre 18 mesi dal momento in cui è stata avviata la pratica: è la storia che racconta Angelo, 28 anni, peruviano trapiantato in Italia da tempo e residente a Firenze, sposato con una cittadina italiana e padre di una bimba di un anno e mezzo, proprietario di un appartamento, assunto a tempo indeterminato presso una multinazionale specializzata nel comparto del turismo. Sapendo che ad agosto di quest’anno il documento scadeva, Angelo si è mosso a gennaio. "Il portale Prenota Facile non funzionava, così - riferisce - ho deciso di chiedere un appuntamento alla Questura per avere il rinnovo della carta di soggiorno per matrimonio con cittadina italiana. Dopo varie mail e telefonate a vuoto all’ufficio immigrazione" ha inviato una Pec: gli è stato risposto di rivolgersi a un ufficio postale "per ottenere il kit e inoltrare la richiesta con un iter molto più complesso. Ho risposto all’ufficio, spiegando che avrei voluto solo l’appuntamento impossibile da prenotare online. Ma da allora nessuna risposta né scritta né telefonica".

"Per la disperazione ho deciso di utilizzare il kit per il permesso di soggiorno e ho ottenuto un appuntamento: me lo hanno fissato a ottobre 2025". "Ho scritto nuovamente - aggiunge - per poterlo anticipare ma niente". La scadenza del documento comporta conseguenze, spiega, come ad esempio non potersi muovere per il matrimonio della sorella a Madrid, o andare a trovare i genitori in patria: "Non posso programmare un viaggio all’estero; la banca minaccia di chiudermi il conto; impossibile ottenere un prestito, o cambiare lavoro". La delusione è forte. "Amo l’Italia ed è il Paese che ho scelto per vivere e costruirmi una famiglia".