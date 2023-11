Trasformazione di San Salvi . La parola ora passa ai cittadini . Sabato primo incontro pubblico

Studentato, social housing, attività di interesse sociale, culturale, ricreativo e punti di aggregazione giovanile, ma anche spazi per start up e coworking, servizi di sostegno ad anziani e famiglie e recupero delle aree verdi con riconnessione ai parchi circostanti e percorsi pedonali e ciclabili.

Sono le funzioni proposte dal Comune per il complesso di San Salvi e che sono al centro del percorso di partecipazione finanziato dalla Regione come momento di ascolto e confronto con i cittadini interessati per delineare un progetto condiviso e funzionale per tutti.

Dopo l’ascolto dei pubblici interni, partono ora gli appuntamenti pubblici che si terranno dall’11 novembre al 10 gennaio per arrivare poi alla presentazione pubblica dei risultati. Si parte sabato con il sopralluogo collettivo all’area, in programma dalle 9.30 alle 12.30 (appuntamento al cancello di San Salvi alle 9.30).