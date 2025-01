Tramvia, tutto ancora in alto mare. Nuove proteste in via San Giusto

La tanto attesa Conferenza dei servizi che ieri avrebbe dovuto fare chiarezza, se non del tutto almeno parzialmente, su quella che sarà la parte finale della linea 4.2 della tramvia, che collegherà le Piagge al centro di Campi, non si è chiusa: è stata sospesa e rinviata. L’appuntamento era in Regione e la data fissata da tempo. Ma la Asl non si è presentata e, di conseguenza, non ha espresso alcun parere in merito. In base alle indiscrezioni raccolte, era stata la stessa Asl a chiedere nei giorni scorsi di spostarla di una settimana, ipotesi a cui il Comune di Campi si è fortemente opposto. Non solo, perché sarebbero emersi anche altri aspetti da dover chiarire in merito al tracciato della tramvia, compresi – elementi non da poco – quelli relativi ai costi (si parla di almeno quattro milioni in più che dovrebbe sborsare la giunta Tagliaferri) e ai tempi della variante di via San Giusto. Con il risultato che la conclusione della Conferenza dei servizi è stata rimandata a data da definire – teoricamente entro il 15 febbraio – , così come non sarebbe esclusa a questo punto una proroga per la concessione dei fondi Pnrr, con la scadenza inizialmente fissata al 2026.

Resta, così, sempre aperto il dibattito sul capolinea, fra piazza Aldo Moro e la variante di via San Giusto, con i residenti di quest’ultima strada di nuovo ‘sul piede di guerra’ come testimoniano anche i nuovi striscioni appesi in questi giorni a balconi e finestre. Senza dimenticarsi dell’altra strada presa in considerazione, quella del metro-treno destinato, per il momento solo sulla carta, a collegare Firenze con Prato passando per Campi (con capolinea a Villa Montalvo). Un progetto tutto in embrione, ma del quale si parlerà oggi in Regione alla presenza del presidente Giani, dell’assessore alle Infrastrutture Stefano Baccelli e dei sindaci di Prato e Campi, Ilaria Bugetti e Andrea Tagliaferri, rimasto invece in silenzio sulla Conferenza dei servizi.

Barbara Berti Pier Francesco Nesti