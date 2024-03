"Tramvia linea 1 a Scandicci: stop notturno per lavori nel tratto Fortezza-Libertà-San Marco"

Lavori nel tratto fiorentino, si ferma la linea 1 della tramvia. Lo stop è dovuto al procedere dei cantieri nel nuovo tratto Fortezza-Libertà-San Marco. Oggi e domani Sirio sarà fermo dalle 21.30 fino alla fine del servizio, ovvero mezzanotte e mezza nel tratto Fortezza – Leopoldo. Chiunque salga in direzione ospedale dovrà scendere ad Alamanni-Stazione e utilizzare un bus.

Con l’estensione della linea 1 e l’interconnessione con la tratta per aeroporto e Careggi, sono molti i cittadini che da Scandicci utilizzano il mezzo pubblico non più e non solo per andare in centro, ma anche per attraversare la città e recarsi all’ospedale fiorentino di Careggi o in aeroporto. Gest ha invitato i passeggeri a consultare i pannelli informativi elettronici alle fermate, a visitare il sito www.gestramvia.it per avere tutte le informazioni sui blocchi e le deviazioni che in questi mesi di cantieri riguarderanno tutta la linea. Particolare attenzione in ambito notturno.