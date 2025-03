Tramvia e rischio idraulico: seduta straordinaria

Erano due i punti all’ordine del giorno nella conferenza dei capi gruppo che si è svolta ieri in Comune. Due punti che rispecchiano il momento che sta vivendo il dibattito politico a Campi: le richieste di un consiglio comunale straordinario sulla tramvia (da parte dell’opposizione) e uno sul rischio idraulico (da parte della maggioranza). Posizioni contrapposte, ma che evidenziano due temi importanti per la comunità. Con il risultato di un’unica seduta, fissata per l’8 aprile in cui verrannno affrontate entrambe le questioni.

"Non è pensabile – ha detto Riccardo Nucciotti (Nucciotti Sindaco) - convocare un unico Consiglio in cui trattare due argomenti così importanti e delicati per Campi".

"In questo modo – ha aggiunto Fabio Cassataro (M5S) – non si dà il giusto peso a due questioni invece fondamentali per il nostro futuro". La maggioranza (Campi a Sinistra, Fare Città e Sì parco No aeroporto) si era espressa nei giorni scorsi: "Spostano l’attenzione sulla tramvia per coprire quello che non hanno fatto in materia di sicurezza idraulica: il Pd a Campi, il centrodestra al governo".

Chiara la posizione del centrodestra: "Mentre sulla tramvia – ha detto Nicola Douglas De Fenzi (Impegno Vero) - il Comune è il responsabile del Provvedimento Autorizzatorio Unico e ha l’onere di fare in modo che il percorso autorizzativo proceda spedito e in conformità coi finanziamenti Pnrr, sul tema del rischio idraulico il Comune può essere ‘solo’ un attore e spronare gli enti superiori affinché vengano progettate e finanziate le opere di mitigazione del rischio idraulico".

"Lavoreremo con ogni forza politica di buona volontà su entrambe i temi – hanno concluso Paolo Gandola (centrodestra) e Roberto Valerio (FdI) -, certi che per i nostri cittadini la priorità sia vivere in un territorio sicuro, ma anche sviluppato e vivace".

Pier Francesco Nesti