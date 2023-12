Tramvia, al via l’asfaltatura di viale Lavagnini con restringimenti verso piazza Libertà

Firenze, 9 dicembre 2023 - Procedono i lavori per la realizzazione della linea tranviaria Fortezza-Libertà-San Marco. La prossima settimana è in programma l’asfaltatura di viale Lavagnini: i lavori saranno effettuati in orario notturno (21-5) da lunedì 11 a venerdì 15 dicembre con restringimenti di carreggiata tra via Bonifazio Lupi e piazza della Libertà (direttrice verso la piazza). Nelle fasi iniziali dell’asfaltatura previsti anche restringimenti di carreggiata in via Duca D’Aosta e via delle Mantellate. Saranno eseguiti sempre in orario notturno alcuni interventi di ripristino localizzato nell’area di intersezione tra via degli Arazzieri e piazza San Marco. Da mercoledì 13 a venerdì 15 dalle 22 alle 5 sarà interrotta la circolazione in via degli Arazzieri tra piazza San Marco e via San Gallo. Intanto proseguono anche le operazioni di scarico e posa dei binari nel tratto di viale Lavagnini da via Poliziano verso via Leone X con restringimenti di carreggiata in notturna. Dalla prossima settimana i provvedimenti saranno in vigore da lunedì 11 a giovedì 14 dicembre, lunedì 18, mercoledì 20 e giovedì 21 in orario 20-24 mentre venerdì 15 dicembre l’orario dei lavori sarà 21-24.

Il 10 dicembre, ci saranno alcuni provvedimenti di viabilità con la Firenze-Fiesole-Firenze, la manifestazione podistica giunta alla 43/a edizione. La partenza e l'arrivo sono all'impianto sportivo Cerreti, in viale Fanti. Quindi per la corsa dalle 9 scatteranno divieti di transito al passaggio dei partecipanti sul percorso viale Fanti-viale Calatafimi-viale Righi-via San Domenico-via Sassoli-itinerario fuori dal confine comunale-via di San Martino a Mensola-itinerario fuori dal confine comunale-via Benedetto da Maiano-via del Confine-via De Luca-via Lungo l’Affrico-viale Righi-viale Calatafimi-viale Fanti. Per la camminata (partenza alle 9.05) i provvedimenti, sempre per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti, interesseranno viale Fanti-viale Calatafimi-viale Righi-via San Domenico-via di Camerata-via del Palmerino-via Lungo l’Affrico-viale Righi-viale Calatafimi-viale Fanti.