Tragico frontale con un tir, muore a 48 anni

Firenze, 8 marzo 2022 - Vieri Mugnaini 48 anni, dell’Impruneta in una manciata di secondi è passato dalla vita alla morte. Ha perso la vita ieri in superstrada a Vicarello poco distante dallo svincolo della Fi-Pi-Li per Livorno. Dopo avere sorpassato un camion, se ne è trovato un secondo davanti. Per lo scarso spazio di manovra e la velocità, si presume che non sia stato in grado di frenare per evitare l’impatto con il secondo mezzo pesante che pare procedesse lentamente, a venti chilometri l’ora. L’incidente è successo poco prima di un cantiere appositamente segnalato nel punto in cui la carreggiata si restringe con la deviazione dei mezzi su un’unica corsia.

L’impatto è stato così violento che Vieri Mugnaini è quasi certamente morto sul colpo. È accaduto alle 13.30. Un secondo uomo, medicato sul posto, ha rifiutato di essere rasportato al pronto soccorso di Livorno. Sul luogo del sinistro sono intervenute due ambulanze. Per estrarre dall’auto Mugnaini è stato necessario chiamare i vigili del fuoco. In un primo momento era stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso, poi richiamato alla base perché per l’automobilista non c’era più nulla da fare. La vittima dell’incidente era molto conosciuta a Impruneta e nell’ambiente dell’equitazione. Aveva al suo attivo numerose vittorie e trofei nel salto alto a ostacoli. Tra questi la medaglia d’oro Secondo Grado Senior.

Era cavaliere e istruttore federale di secondo livello, nonché socio fondatore del Centro Ippico La Cipressaia di Impruneta insieme al padre, alla madre e la sorella colpiti ora da questa tragedia. Tanti messaggi di cordoglio e solidarietà arrivati anche dalla Federazione Italiana Sport Equestri.

Monica Dolciotti