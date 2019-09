Firenze, 23 settembre 2019 - Un grosso albero è caduto oggi su una panchina al giardino dell'Orticoltura (tra via Vittorio Emanuele e via Bolognese) a Firenze. Fortunatamente non ci sono stati feriti ma le cose sarebbero potute andare ben diversamente. "Mia figlia era su quella panchina - ci ha scritto un padre - e ha fatto un salto quanto ha sentito il legno incrinarsi . E’ viva per miracolo"

C'era anche un'altra tredicenne oggi al giardino dell'Orticoltura. "Sono un padre sotto choc e felice - ha scritto il nostro lettore -. Oggi potevamo piangere due ragazzine di 13 anni come è successo alle Cascine qualche anno fa". Il riferimento è alla morte di zia e nipotina di due anni nel 2014 alle Cascine appunto per la caduta di un albero. Proprio oggi per quella tragedia sono state chieste due condanne LEGGI QUI L'ARTICOLO .

© Riproduzione riservata