Firenze, 12 novembre 2019 - Quando si dice la sfortuna. Se guasto doveva essere, non ci poteva essere punto peggiore per fermarsi: l'area di cantiere sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, tra Montelupo e Ginestra Fiorentina in direzione di Firenze.

E ovviamente non ci poteva essere orario peggiore: il guasto ha bloccato il mezzo pesante poco prima delle 7, nel momento in cui il traffico verso Firenze comincia a essere molto intenso.

Risultato: diversi chilometri di coda, fin da Empoli, arrivati a 8 chilometri molto rapidamente perché di fatto la FiPiLi è rimasta chiusa, visto che il punto dove si è verificata l'avaria è a una sola corsia e quindi il tir ha di fatto tappato tutta la viabilità diretta verso il capoluogo.

Sul posto i mezzi di soccorso stradale e la polizia stradale. Altri due chilometri di coda si sono invece verificati in senso contrario, verso Pisa-Livorno, tra Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina.

Sempre intorno alle 7 un incidente si è verificato fra Firenze Sud e Incisa-Reggello con code in tutte e due le direzioni.

🔴🚙In #FiPiLi sale a 8 km la coda per mezzo pesante in avaria tra Empoli e Ginestra verso Firenze.



‼️ Ricordiamo il tratto chiuso tra Montelupo e Ginestra verso FI#viabiliTOS pic.twitter.com/AmbTbpdvdN — Muoversi in Toscana (@muoversintoscan) November 12, 2019