’Tout Court’. Il festival dei corti fa tappa in città

’Tout Court’, il festival di cortometraggi francofoni realizzati da giovani autori emergenti, che hanno avuto risonanza sulla scena cinematografica internazionale, fa tappa in città. Martedì prossimo (ore 18,30) l’Institut français di Firenze, nell’ambito del festival, ospita i registi Raphaël Venayre e Antoine Guerci. L’idea di ’Tout Court’ è quella di promuovere il cortometraggio come territorio di sperimentazione ed espressione peculiare della vitalità del cinema. La scelta della lingua come fil rouge nella selezione dei film diventa la coordinata attraverso cui percepire la diversità culturale e la complessità storica che contraddistinguono i paesi francofoni, raccontati dalle immagini in movimento. ’Tout Court’ è presentato da NuVo, Nuove Voci in collaborazione con Università degli Studi di Firenze (Centro Linguistico di Ateneo) e Institut français Firenze.