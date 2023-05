Toscanello d’oro Ricca rassegna Nomadi e Cristina D’Avena in scena

di Leonardo Bartoletti

Vino, territorio e cultura: ingredienti che anche quest’anno faranno grande il Toscanello d’Oro, in programma a Pontassieve dal 30 maggio al 4 giugno prossimi. Giorni nei quali il capoluogo si animerà di sapori, profumi e musica con la propria manifestazione regina, giunta alla 54ª edizione. L’apertura ufficiale sarà il 30 maggio alle 17.30, con grande protagonista il vino. Grazie alla collaborazione con il Consorzio Chianti Rufina, piazza Vittorio Emanuele II e via Tanzini diventeranno per cinque giorni la "Cittadella del vino" e la "La via del vino", con la possibilità di conoscere le aziende locali, partecipare ad incontri, degustazioni guidate ed acquistare direttamente dai produttori: tra le tante iniziative, la degustazione curata da Ruffino (1 giugno) e l’incontro "Terraelectae: alta passione in vigna" a cura di Consorzio Chianti Rufina (Sala delle Eroine, 4 giugno). Inoltre, grazie alla "Wine Card" sarà possibile gestire in autonomia il proprio percorso di degustazione, anche su più giorni.

Da quest’anno, ogni sera in piazza Vittorio Emanuele II sarà possibile assaporare i vini locali accompagnati da uno speciale aperitivo in collaborazione con Slow Food. Dal 30 maggio, in piazza XIV Martiri, il ristorante del Toscanello, con piatti della tradizione. Oltre al cibo ed al vino, il Toscanello porterà a Pontassieve anche arte e cultura. Con una delle più importanti band italiane: venerdì 2 giugno in piazza Cairoli si esibiranno infatti i Nomadi, autori di alcune delle più iconiche canzoni della storia della canzone italiana. Altra presenza quella di Cristina D’Avena, il 1 giugno, amata voce dei cartoni animati. Tra i grandi ospiti, da sottolineare lo scrittore Massimiliano Ossini (3 giugno), che racconterà la propria esperienza di viaggio lento attraverso gli Appennini alla scoperta dell’Italia nascosta. Tra le novità da segnalare, i laboratori di artigianato e le mostre. Aggiornamenti ed info sul Toscanello d’oro sono reperibili anche sulle pagine social della Proloco Pontassieve e del Toscanello d’oro.