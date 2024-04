Toscana Oggi, da quarant’anni la voce del cattolicesimo

Nell’era dei social e dell’intelligenza artificiale, compito di un settimanale cattolico è stare al passo coi tempi, avendo sempre come primo obiettivo quello di promuovere un’autentica cultura dell’incontro e del dialogo. Una missione a cui risponde pienamente Toscana Oggi, che ha saputo rinnovarsi nel tempo. Se ne è parlato ieri a Palazzo del Pegaso in occasione della presentazione del volume "Toscana Oggi da 40 anni la voce del cattolicesimo toscano" di Andrea Fagioli. Una sorta di festa di compleanno "in famiglia", non autocelebrativa, ma con lo sguardo rivolto al futuro e puntato sull’innovazione tecnologica, per raggiungere un sempre maggiore radicamento sul territorio. Sono intervenuti il cardinale Giuseppe Betori, Mauro Ungaro presidente del Fisc, il presidente di Toscana Oggi società cooperativa Alberto Bronzi, il professor Adriano Fabris e il direttore del "Corriere Cesenate" Francesco Zanotti. "Ho ereditato un giornale che era un punto fermo per l’informazione locale – spiega il direttore Domenico Mugnaini – Toscana Oggi si è sempre occupato della Chiesa ma non è mai stato un giornale clericale. Come scriveva don Averardo Dini, tra gli artefici del settimanale, ’non ci schieriamo né contro questo né contro quello, ma per Qualcuno che ci appartiene e che vale più di ogni altra realtà’". I settimanali cattolici, come i media cattolici in generale, devono aiutare a comprendere quello che accade facendo un’informazione sobria, aperta al confronto con tutti, mai contro qualcuno o alzando i toni, ma senza avere mai paura di dire la propria.

La presenza dei giovani è indispensabile per la società e per la Chiesa, per questo noi vogliamo dargli voce, anche attraverso i social. "Toscana Oggi è un giornale che ha sempre saputo fare cultura ed è il lavoro che cerco di portare avanti. Ebbe l’intuizione di mettere insieme tutti i giornali del territorio e oggi siamo presenti in 15 delle 17 diocesi toscane. È un’esperienza che dopo quarant’anni si può dire che ha funzionato".

