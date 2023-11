Tornano i leggendari Momix, il balletto che incanta. Sei repliche con le migliori perfomance di sempre

"Back to Momix" segna l’atteso ritorno a Firenze della leggendaria compagnia americana fondata dal carismatico regista e coreografo Moses Pendleton, ospite del Teatro Verdi da oggi (ore 20,45) a domenica 26 novembre (ore 16,45). Lo spettacolo "Back to Momix" propone i più significativi estratti dei grandi classici che hanno segnato la storia della compagnia, riportandoli sul palcoscenico con una luce nuova e una più viva intensità: dagli storici MomixClassics, Passion, Baseball, Opus Cactus, SunFlower Moon, fino a Bothanica ed Alchemy. Insomma, "Back to Momix" è una festa fra Momix ed il suo pubblico: un binomio perfetto che da sempre si diverte, si emoziona, si prende anche un po’ in giro e continua a incantare da ormai due generazioni.