Il mercatino di piazza dei Ciompi

Firenze, 23 marzo 2023 – Torna questo weekend il mercatino di piazza dei Ciompi a Firenze, con i suoi dischi, fumetti , oggettistica e abbigliamento vintage. L’associazione culturale Fumetti e dintorni, organizza l’evento nel Quartiere 1 in collaborazione con il Comune di Firenze e Confesercenti. Si potranno trovare cose d’altri tempi, oggetti che rivivono per la seconda volta, occhiali, borse ed abiti, anche firmati, e accessori introvabili, abiti anche sartoriali e soprabiti in stoffe antiche o cashmere rigenerati, pellicce ad ottimi prezzi, ma anche gioielli ricavati da vecchie casse di orologi o bigiotteria artigianale, pietre abbinate a segni zodiacali e non mancherà il Vintage americano che farà la sua bella figura. Figurine, giocattoli con i quali hanno giocato i nostri babbi, nonni o bisnonni. Dischi di ogni genere anche in formato Cd, di cantautori o gruppi italiani e stranieri. Insomma tanta buona musica e mai, come in questa edizione, tantissimi fumetti di ogni tipo con il suo target di appassionati dai 45 anni in su. Musica per tutti i gusti e tasche, da collezione o non, rock, soul, reggae, pop, folk, sigle di cartoons e di pubblicità o di film famosissimi. Il pubblico appassionato potrà trovare una piazza piena di banchi colorati e godere di due giorni facendo un tuffo nel passato. Per i fumetti si troveranno collezioni complete o da completare di Diabolik (ristampa ma, volendo, anche originale), Zagor, Tex, Dylan Dog. Banchi di modernariato, porcellane antiche, argenti e tante cose che alle nostre generazioni sono sconosciute. Come sempre il pubblico potrà portare i vecchi dischi o fumetti agli esperti del settore per vendere oppure far valutare. Orario continuato dalle 9 alle 19 ad ingresso libero. Il prossimo appuntamento in piazza dei Ciompi raddoppia in quanto sarà presente dal 22 al 25 aprile. Per seguire gli eventi dell’associazione culturale Fumetti dintorni www.fumettiedintorni.it info per partecipare con un banco 3484410579.

Nic.Gra.