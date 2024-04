Torna il piromane: fermato dopo due roghi

FIRENZE

C’è un nuovo piromane a Firenze. Anzi no, è sempre lo stesso: F.N., l’uomo che nel 2008 giocò al gatto col topo con le forze dell’ordine, incendiando una cinquantina di veicoli in poche settimane, ha colpito ancora.

Lo hanno individuato i carabinieri della stazione di Rovezzano, dopo un paio di episodi avvenuti in lungarno Colombo che avevano destato particolare allarme tra i cittadini.

L’ultimo risale allo scorso 29 marzo, quando è stata incendiata un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via.

Nella circostanza, il principio di incendio è stato prontamente estinto dai militari che erano in transito. In precedenza, la notte del 28 ottobre dell’anno scorso, ancora i carabinieri della stazione di Rovezzano erano intervenuti all’interno di una corte condominiale, sempre in Lungarno Colombo, poiché si era verificato l’incendio - di origine dolosa, per come stabilito dai vigili del fuoco - di altre tre autovetture. In merito a tali fatti l’acquisizione delle denunce, l’escussione a verbale di testimoni e la meticolosa analisi delle immagini di videosorveglianza pubbliche e private hanno permesso di evidenziare importanti e gravi indizi di colpevolezza a carico di F.N., soggetto già emerso in passato quale piromane, affetto da problematiche psichiche in grado di minarne la capacità di intendere e volere, come venne stabilito nel processo a suo carico per i roghi del 2008.

Di conseguenza, su richiesta della Procura, avuto riguardo per l’attuale pericolosità sociale dimostrata, il gip del capoluogo fiorentino ha emesso, in via provvisoria, la misura di sicurezza detentiva presso una Rems.

Provvedimento che ha avuto esecuzione l’altro ieri, quando presso un istituto di Empoli si è liberato un posto.

ste.bro.