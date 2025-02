Torna il Capodanno fiorentino. Cenoni tipici nei ristoranti del centro

Torna il Capodanno Fiorentino con il Cenone coi piatti della tradizione, iniziativa promossa da Confesercenti Firenze nell’ambito della Settimana del Fiorentino 2025, in programma dal 24 al 30 marzo. L’evento alla prima edizione, che si terrà la sera di lunedì 24 marzo, coinvolgerà numerosi ristoranti cittadini che proporranno un menù fisso a 35 euro ispirato alla tradizione enogastronomica locale. La presentazione si è svolta presso l’Antica Pasticceria Sieni, alla presenza del presidente di Confesercenti Città di Firenze Santino Cannamela, del presidente del Quartiere 1 Mirco Ruffilli e dell’assessore allo Sviluppo economico e Turismo Jacopo Vicini.

"Siamo molto soddisfatti di questa iniziativa, che non è solo un momento conviviale, ma anche un’occasione per promuovere l’identità e le tradizioni legate alla nostra enogastronomia" ha dichiarato Cannamela, sottolineando il valore promozionale per i ristoranti coinvolti. Anche l’assessore Vicini ha elogiato il progetto: "Firenze ha una forte identità che si rinnova anche nella riscoperta e nella valorizzazione di antiche tradizioni. La prima edizione del cenone del Capodanno Fiorentino è un’iniziativa bella, valida e che apprezziamo appieno, per la quale ringraziamo Confesercenti e i ristoranti che hanno aderito con entusiasmo".

Il presidente del Q1, Mirco Ruffilli ha ricordato come l’evento rappresenti un’evoluzione rispetto all’esperienza dello scorso anno: "Il Cenone riporta al centro la tradizione popolare fiorentina e si respira tanta voglia di fiorentinità. Una iniziativa, che può sembrare meramente conviviale, ha l’obiettivo di promuovere l’identità legata all’enogastronomia tipica fiorentina. I ristoranti che hanno, fino ad oggi, aderito hanno apprezzato l’idea di realizzare il Cenone del Capodanno Fiorentino come strumento promozionale della loro idea di cucina e della cultura del territorio".

Le adesioni all’iniziativa sono ancora aperte e i ristoratori interessati possono inviare una mail a [email protected] per ricevere informazioni.