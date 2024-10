Torna Firenze Flower show. Mostra mercato di piante rare nello splendore del giardino Corsini

Torna sabato e domenica il Firenze Flower show, mostra mercato di piante rare e inconsuete arrivata alla sua ottava edizione, la seconda autunnale. La sede resta il giardino Corsini che ospiterà circa 70 espositori: presenteranno le più rare e inconsuete varietà di piante derivanti da tutto il mondo e i prodotti artigianali vicini al tema green. Il percorso che i visitatori potranno trovare passerà per tutte le varietà botaniche più particolari, ma anche alberi da frutto, una vasta collezione di graminacee ornamentali, piante perenni, aceri giapponesi, piante grasse. In programma anche un ampio ventaglio di attività collaterali. Novità di questa edizione sarà un momento di confronto tra professionisti del verde, per parlare del mondo vegetale, del paesaggio e del rapporto con la natura. "Un bell’evento che si ripete al giardino Corsini, tanto che siamo già arrivati alla ottava edizione - ha detto la vicepresidente e assessore all’agricoltura Stefania Saccardi - Firenze Flower show presenta un programma molto ricco come sempre e siamo contenti di presentare questo evento che avvicina le persone al mondo delle piante, oggi così importante per il nostro presente e per il nostro futuro".