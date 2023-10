Torna ‘Crescere insieme’ a Firenze: l'Istituto degli Innocenti aiuta i genitori

Riparte il progetto “Crescere Insieme“, incontri di sostegno alle famiglie e ai genitori pensati dall’Istituto degli Innocenti con la Regione. Si sviluppa su quattro tipi di attività, pensate per i bimbi, per i loro genitori, ma anche come formazione e aggiornamento degli operatori del settore. “Primi passi insieme“ è rivolto alle mamme e ai babbi in “attesa“ o con bimbi fino a 12 mesi: già dal momento della gravidanza li accompagna attraverso tematiche educative e psicologiche, puntando in particolare sulla rivoluzione che il loro piccolino porterà nell’equilibrio familiare. Dopo la nascita poi gli educatori dell’Istituto degli Innocenti porteranno i neogenitori a scoprire e coltivare la relazione speciale con il proprio figlio con i massaggi, la lettura, la comunicazione tattile e sonora. Gli incontri il venerdì negli spazi del nido Birillo. “Giocare insieme“ è per i bambini da uno a 3 anni: possono divertirsi insieme negli spazi ludici con laboratori guidati dagli educatori; anche i genitori possono giocare e confrontarsi con altre mamme e babbi. In questo caso, l’appuntamento è il martedì sempre al Birillo. “Conversare insieme“ è invece dedicato agli adulti che si prendono cura di bambini e adolescenti. L’obiettivo è promuovere la riflessione e il confronto con l’ausilio di professionisti, nella sala Poccetti, ogni secondo mercoledì del mese. “Formarsi insieme“ infine è destinato agli operatori dei servizi sanitari, sociali ed educativi.

Manuela Plastina