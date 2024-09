Torna Convivium, un tuffo nel Medio Evo

Sono ancora aperte, a Signa, le prenotazioni per "Convivium", il banchetto medievale al Giardino dell’Edera. Arrivato alla sua trentesima edizione, l’evento è in programma per dopodomani, sabato, e sarà abbinato all’incendio della Torre di Settentrione. I posti disponibili sono 180 e, come ogni anno, è opportuno prenotare in anticipo. Durante la serata i partecipanti potranno immergersi nelle atmosfere del XIII secolo: i messeri e la dame, padroni di casa, li accoglieranno all’ingresso e li accompagneranno ai tavoli apparecchiati e addobbati con candele e centritavola arborei. Le pietanze avranno i sapori agrodolci e speziati tipici del Basso Medioevo, con quattro imbandigioni servite nei "cocci" di terracotta e gustate con posate di legno. Il tutto sarà accompagnato da musiche d’epoca e dalle battute dantesche di Alessandro Calonaci (nella foto), affiancate dall’esibizione della Compagnia Teatrale "Il Ramino". Il costo è di 40 euro a persona (35 per i soci della Pro Loco Signa) e di 10 euro per i bambini sotto i 10 anni (con specifico menù).

Per adesioni: 055.8790183 o [email protected].