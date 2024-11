Tir tampona un pullman sull’Autosole. Dieci feriti e code fino a otto chilometri. Pomeriggio di disagi in corsia nord

Pomeriggio di caos per un incidente sull’autostrada A1 nel territorio comunale di Calenzano. Con dieci feriti e il traffico che è andato in tilt a causa di un tamponamento fra un tir e un pullman con cinquanta passeggeri. I due mezzi, che procedevano entrambi verso Bologna, si sono scontrati per cause in corso di accertamento. Dieci le persone assistite dal 118, chiamato dagli automobilisti di passaggio e dalle stesse persone sul pullman. Con le varie ambulanze sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Calenzano, la polizia stradale per la verifica della dinamica dell’incidente e il personale di Autostrade per il ripristino della carreggiata. Erano le 16,30 circa quando c’è stato lo scontro, con grande paura da parte di chi era a bordo del pullman. Dei dieci feriti, nessuno sarebbe in gravi condizioni. Per consentire i soccorsi ai feriti e per effettuare i rilievi, la circolazione sulla carreggiata nord è rimasta ferma a lungo. Questo ha comportato inevitabili ripercussioni per il traffico. Con la coda che è arrivata fino a 8 km. Rallentamenti ci sono stati di conseguenza anche all’intersezione con la Firenze Mare e al casello di Scandicci. Solo intorno alle 18,30 il traffico è stato definitivamente sbloccato.