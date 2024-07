Tesserini venatori da ritirare

Da ieri i tesserini venatori per la stagione 2024/2025 possono essere ritirati nei locali dell’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Bagno a Ripoli senza appuntamento con esibizione dell’allegato alla licenza di caccia (tesserino giallo), del porto d’armi e dei versamenti (porto d’armi e Atc) in corso di validità e restituzione del tesserino 2023/2024. Fino al 31 agosto l’Urp osserverà l’orario estivo: sarà aperto quindi dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 13. Dal 2 settembre riprenderà l’orario ordinario: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13 e giovedì dalle 8 alle 12 e dalle 14,30 alle18.

Il tesserino venatorio deve essere obbligatoriamente riconsegnato al Comune di residenza entro il 31 agosto, in caso di cambio di residenza va portato al Comune in cui si abita e non a quello che l’ha rilasciato.