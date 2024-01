Terzo tempo di civiltà. Il Rinascita Doccia lo insegna ai ragazzi

Bella iniziativa del Rinascita Doccia che organizza il Terzo Tempo per i ragazzi della Scuola Calcio. "Crediamo nei valori dello sport - afferma il presidente del Rinascita Doccia, Adriano Bruscagli - e nella condivisione della passione con chi è avversario per un giorno. Abbiamo iniziato a effettuare con le squadre dei più piccoli, categoria 2015, un terzo tempo con merenda per tutti i protagonisti in campo. Ai giovani vanno trasmessi insegnamenti positivi". Interviene il dirigente Daniele Pintaldi: "Abbiamo coniato il motto ‘La partita più importante è quella dopo la gara’. Per dare risalto al valore dell’amicizia al di là del risultato. Il calcio giovanile deve essere passione, educazione e divertimento perchè deve rimanere un gioco e tale deve essere considerato. Ai ragazzi dobbiamo insegnare a stare in campo, ma soprattutto a sapere stare insieme rispettando compagni e avversari".

F. Que.