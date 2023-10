Terreno all’asta per la protezione civile

Una porzione di terreno comunale in vendita per ospitare servizi di Protezione Civile. Lo ha deciso l’amministrazione di Lastra a Signa che da tempo ha stabilito di dedicare a questo scopo un appezzamento di 4.145 metri quadrati in località Barberino, con ingresso da via Calamandrei. Il bando è stato ora pubblicato sul sito del Comune (Altri bandi e avvisi pubblici) e prevede che i soggetti interessati debbano impegnarsi a costruire una strada pubblica d’accesso a doppia corsia e illuminata che rimarrà di proprietà comunale, insieme al fabbricato che ospiterà il Centro operativo comunale. Già definite anche le caratteristiche dell’immobile: ampiezza di circa 25 metri quadratati con connettività wi-fi, tavolo per riunioni, maxi schermo con connettività internet e postazioni computer. Il prezzo base d’asta è 30mila euro e il bando è riservato a soggetto iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e nell’elenco delle associazioni di volontariato del dipartimento della Protezione. Gli interessati possono prendere visione dell’area tramite appuntamento con l’Ufficio patrimonio telefonando allo 055.8743299-289 o scrivendo a patrimonio@comune.lastra-a-signa.fi.it.