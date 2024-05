Termovalorizzatore, il rilancio: "Operazione verità sugli impianti"

Rompe un tabù e torna a parlare chiaramente della necessità di un moderno termovalorizzatore in Toscana "per dare risposte efficaci a imprese e cittadini". Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e membro VIII Commissione ambiente, riapre il dibattito sulla gestione dei rifiuti, urbani e industriali, nodo ancora non definitivamente sciolto.

Onorevole Mazzetti, di fronte al ministro Pichetto Fratin in visita a Prato, ha rilanciato l’esigenza di realizzare un termovalorizzatore di ultima generazione per venire incontro alle esigenze del distretto tessile e alle necessità di riutilizzo degli scarti. Ci spieghi?

"Sono le esigenze di tutto il distretto e della Toscana, non solo dell’industria che ha, semmai, bisogno di impianti per l’economia circolare, tenendo conto che ci sarà una parte non riciclabile da non conferire in discarica ma da trasformare. Il Pd ha voluto svicolare da un problema che ha prodotto buttandola in caciara ma siamo di fronte a una gestione arretrata e inefficiente che ci sta facendo perdere competitività e risorse. Questo è un tema serio che incide su tutte le nostre vite e non lo si può liquidare a slogan, sì/no questo impianto. Porterò avanti un’operazione verità sui progetti innovativi di termovalorizzatore".

Il candidato del centrodestra a Prato Gianni Cenni ha escluso questa possibilità ed ha sottolineato che non è, la richiesta, nel programma elettorale.

"Non è nel programma e non può esserci perché è di competenza della Regione, come dovrebbero sapere coloro che in Regione siedono già da un po’ sebbene il loro lavoro non si percepisca e se è per questo pure Biffoni che è Pd si è detto favorevole ultimamente. Capisco che alla precisa richiesta, non solo mia ma anche di tanti rappresentanti e nemmeno nuova, di aprire un dibattito sull’impiantistica qualcuno si sia subito alterato perché tocchiamo un tasto dolente. E pensare che la rossa Emilia-Romagna hanno 7 termovalorizzatori... ".

Il piano dei rifiuti è competenza della Regione. Non è previsto nessun termovalorizzatore. Auspica che il centrodestra vinca le prossime elezioni regionali e lo introduca?

"Parlare solo del termovalorizzatore è limitante. Bisogna rivedere il sistema nella sua totalità e fare tutti gli impianti di cui i singoli territori hanno bisogno, per renderli meno impattanti e più autosufficienti. Per un vero risparmio economico e ambientale il ciclo dei rifiuti deve rimanere all’interno della regione. Senza impianti siamo costretti a esportare rifiuti o scaricarli sotto terra e non se ne esce".

Il piano rifiuti Giani/Monni si ispira all’economia circolare.

"Come ogni approccio ideologico, un problema concreto ed una necessità reale si scontrano prepotentemente con la realtà. Sono convinta che il compito della politica sia altro e lasciatemi dire migliore: accompagnare le persone a un cambiamento giusto, rispettare l’esistente e migliorandolo progressivamente, seguendo la scienza e tecnologia. So che oggi va di moda il populismo ma se non si cambia ora finiamo nella gabbia dei rifiuti".

A Prato il piano prevede l’hub del tessile a Baciacavallo.

"Giusto. Sono sempre stata a favore anche dell’hub tessile tanto da promuovere degli incontri dedicati ma sono convinta che servano anche altre tipologie, come i gassificatori di ultima generazione. Magari un giorno il Pd ci spiegherà perché è stato fatto Case Passerini, sono stati spesi soldi pubblici... e poi tutto si è fermato".