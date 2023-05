Tentata rapina con ferro appuntito in un ristorante

Erano da poco passate le 23.30 e nel locale c’erano gli ultimi turisti che mangiavano quando all’improvviso tre giovani stranieri si sono avventati contro la cameriera del locale puntandole un ferro affilato lungo circa 25cm. "Ho avuto paura, ho visto una lama a pochi centimetri da me. Allora ho cominciato a urlare" racconta la donna che lavora alla Trattoria "La Madia" nel cuore pulsante di San Lorenzo. Secondo quanto ricostruito, le grida della dipendente e poi dei clienti che erano all’interno e stavano finendo di cenare avrebbero messo in fuga i tre. Sul posto è intervenuta la polizia. "Si tratta dei soliti visi noti, noi non ne possiamo proprio più – si sfoga il titolare della Trattoria La Madia Gennaro Fabbrocini –, sono persone senza scrupoli che si sentono autorizzate a fare quello che gli pare. Il locale era ancora aperto e c’erano ancora persone ai tavoli ma loro non hanno avuto nessuna paura". Per Fabbrocini, l’importante "è che non sia successo nulla al personale".