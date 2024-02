Tecnici della prevenzione. Iscrizioni, ultimo giorno

Ultimo giorno utile per partecipare al concorso per nove tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro da assumere a tempo indeterminato presso le sedi regionali dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (Arpa) della Toscana. Ai candidati al concorso è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea triennale appartenente alla classe delle lauree in Professioni sanitarie della prevenzione, abilitante all’esercizio della professione di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; diploma universitario di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro o titoli equipollenti. La domanda va presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso il Portale Unico del Reclutamento inPA. La selezione dei candidati avverrà mediante l’espletamento di quattro prove d’esame: una prova scritta, una prova a contenuto teorico pratico, una prova pratica su una postazione di lavoro in quota ed una prova orale.