Teatro Excelsior in lizza per l’Art bonus del ministero

REGGELLO

Anche il Teatro Excelsior di Reggello è in lizza per il Concorso Art Bonus. Insieme alla Fondazione Toscana Spettacolo onlus, è tra i candidati all’iniziativa organizzata per il 2024 tra gli altri dal Ministero della cultura. L’obiettivo è promuovere una sempre più diffusa conoscenza dell’Art Bonus che dal 2016 incentiva le donazioni a favore della cultura con un beneficio fiscale del 65%. Il Concorso vuole premiare l’impegno di quanti, beneficiari e mecenati, rendono possibile il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale del nostro Paese. Sul portale governativo dedicato, vengono selezionati e pubblicati i progetti che nell’ultimo anno hanno chiuso con successo una loro raccolta fondi. Sono sottoposti a una prima scrematura attraverso un voto popolare sul sito di Art Bonus, poi la finale sarà sui social. Il vincitore otterrà un riconoscimento simbolico con una targa di ringraziamento durante una cerimonia pubblica. La Fondazione Toscana Spettacolo onlus e il Teatro Excelsior sono stati selezionati tra i progetti votabili, si legge nella nota che lancia il concorso, "per la loro dedizione nel promuovere e diffondere la cultura teatrale, contribuendo in modo significativo alla crescita della comunità locale. La candidatura a questo prestigioso premio testimonia l’impegno costante nell’offrire al pubblico un programma ricco di spettacoli e iniziative culturali di qualità". Chiunque fino al 29 febbraio può votare il Teatro Excelsior per fargli superare la prima selezione: basta collegarsi al sito di ArtBonus e cercarne il nome. Link diretto dal sito del Comune.

Manuela Plastina