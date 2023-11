Teatro cinema Italia. Al via la riqualificazione della struttura

Il Nuovo Teatro Cinema Italia di Pontassieve sta per tornare a nuova vita. Dopodomani, venerdì, è previsto l’evento di presentazione di una struttura rimasta per anni inutilizzata. Che, a breve, tornerà invece ad occupare il ruolo di opportunità e socializzazione da sempre proprio di questa struttura. In attesa dell’inaugurazione ufficiale - tra 48 ore - è stato reso noto a soci e clienti della BccPontassieve il programma del primo evento previsto nel nuovo Italia, il "Bcc Pontassieve 120 Festival!". L’appuntamento si terrà dal 18 al 26 novembre con nove giorni di teatro, cinema e musica. Tutti gli spettacoli saranno gratuiti, a ingresso libero:https:bit.lyPrenotazioni_Bcc120Festival. Per conoscere il programma completo c’è il link:https:bit.lyProgramma_Bcc120Festival. Il modulo di richiesta si potrà inviare fino al 12 novembre prossimo. L’ingresso è consentito fino ad esaurimento posti. La conferma sarà inviata via email il 15 novembre.

L.B.