Tavolo tra Regione e Trenitalia rinviato: delusione per i pendolari del Valdarno

È slittato l’atteso tavolo tra Regione e vertici nazionali di Trenitalia ed Rfi: doveva svolgersi il 26 marzo, ma sarà solo dopo Pasqua, senza una data ancora precisa. Una brutta notizia per i pendolari che ogni giorno subiscono ritardi e disagi sulla direttissima aretina e che tanto speravano in questo incontro: l’assessore regionale Baccelli infatti ha promesso ad amministratori locali e rappresentanti degli utenti che in questa occasione chiederà risposte chiare e soluzioni concrete ai vertici dei treni. "Nessuno ci ha avvertito di questo rinvio – dice il presidente del comitato pendolari direttissima Valdarno Maurizio Da Re -. Non sappiamo nemmeno come e quando ci sarà un nuovo appuntamento". Delusione che si aggiunge a delusione, dopo l’ufficializzazione da parte di Trenitalia che non è stato elargito alcun bonus per i ritardi del mese di febbraio: l’affidabilità sugli orari dei treni regionali e sovra regionali, ha spiegato l’azienda, è stata superiore al 98%. Un dato che secondo Da Re è sbagliato nel principio: "Si parla di affidabilità, non di puntualità. Le medie giornaliere e mensile non considerano gli orari di punta, soprattutto al mattino. Quindi non hanno molto senso".

Ma.Pl.