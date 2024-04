Tamponamento sull’A1. Prima provoca l’incidente poi fa perdere le tracce

Prima ha provocato l’incidente e poi ha fatto perdere le sue tracce. Un episodio grave quello avvenuto, ieri mattina intorno alle 6, sul tratto autostradale A 1, al chilometro 284 direzione Nord sul territorio di Sesto Fiorentino, nel quale un’autovettura ha tamponato un furgone della Società Autostrade che stava predisponendo un cantiere sulla carreggiata. A seguito dell’impatto, violento, l’auto ha preso fuoco ed i vigili del Fuoco del Comando di Firenze Distaccamento di Firenze Ovest hanno dovuto operare per effettuare lo spegnimento del mezzo. Il conducente della macchina non è però stato trovato e, con tutta probabilità, è riuscito ad allontanarsi dal luogo del tamponamento. Nell’incidente sono rimasti coinvolti tre addetti di Società Autostrade che stavano allestendo il cantiere: soccorsi dal personale sanitario giunto in zona sono stati trasportati in ospedale in codice giallo. Hanno riportato diversi traumi ma non sono, per fortuna, in pericolo di vita: vista la dinamica dell’incidente sarebbe potuta andare decisamente peggio. Per consentire le operazioni di soccorso la circolazione in direzione Nord è stata interrotta con evidenti ripercussioni sul traffico. L’auto che ha tamponato il furgone era stata presa a noleggio: sono dunque in corso le indagini, da parte della Polizia stradale, per individuare chi potesse essere alla guida. Ieri pomeriggio il conducente non si era presentato, né era stato ritrovato nonostante le ricerche e verifiche effettuate. Dovranno essere chiariti i motivi e gli scenari per cui ha lasciato il luogo dell’incidente che potrebbero essere vari e su cui comunque ancora chi sta effettuando le indagini chiaramente non si pronuncia.