Alberi a monte Morello. Sanzionata l’azienda incaricata del taglio

Dopo le segnalazioni di Italia Nostra, scatta la denuncia formale per il taglio degli alberi su Monte Morello: il titolare della ditta che si sta occupando del lavoro è stato denunciato, con sanzioni amministrative per l’azienda che sfiorano i 3500 euro. Erano stati alcuni escursionisti, supportati dall’associazione ambientalista, a lamentare il taglio massiccio di piante vetuste.

Il cantiere per il disboscamento e l’apertura di piste era stato autorizzato dalla Città Metropolitana a una ditta boschiva, che poi aveva subappaltato le operazioni di taglio e allestimento. I permessi riguardavano però solo alcune particelle e prescrivevano una lunga serie di accortezze da osservare. Con una comunicazione inviata da Italia Nostra a vari enti, veniva richiesto di fermare l’intervento per alcune ragioni "prettamente ambientali". Ma i carabinieri forestali hanno verificato ben altro, contestando i reati di invasione di terreni e di danneggiamento su quasi mille metri quadrati di un bosco di ceduo invecchiato. Il taglio – hanno verificato gli uomini dell’Arma – è stato eseguito in difformità sostanziale rispetto a quanto previsto dalla normativa. Da qui la denuncia per il titolare. Le sanzioni amministrative invece riguardano la mancata dichiarazione della ditta esecutrice dei lavori, la presenza di residui legnosi all’interno dell’alveo, il mancato rilascio di piante ad invecchiamento indefinito prescritte nell’autorizzazione e la mancanza della valutazione di incidenza.