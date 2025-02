Tagli al servizio di portineria. Proteste al distretto sanitario

Chi era abituato ad andare a ritirare esami o chiedere informazioni alla portineria del distretto dell’Azienda Usl in via del Cassero a San Casciano, servizio che copriva l’intera giornata dal lunedì a sabato mattina, ora non può più farlo. Come si legge su un cartello, l’orario di servizio della portineria va dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 13 ed è chiuso il sabato. Già ieri la porta della portineria era chiusa.

"Per chi lavora venire il sabato a ritirare gli esami era comodissimo e ora come facciamo?" chiede una signora ad alcune infermiere che si trovano nella loro stanza. "Ci sono rimasto male anch’io – dice un altro signore – per quello che ho sentito, è andata in pensione la signora che era disponibile, gentile e preparata, poi la portineria è stata affidata a un gruppo servizi che lavorano per l’Usl, ed ecco spiegato i tagli di orario".

Un problema non da poco, anche perché all’interno del Distretto oltre a esserci la stanza delle infermiere e quella delle prenotazioni, ci sono anche gli ambulatori, così per qualche paziente che non sa dove andare, è costretto a chiedere informazioni ai presenti, quando ci sono, altrimenti si ritrovano a bussare alle varie porte fino a trovare l’ambulatorio giusto. E sono tanti a chiedere che gli orari di portineria siano ripristinati come prima".

Antonio Taddei