Sversamento nel lago di Bilancino. “Nessun problema per l’acqua”

Barberino di Mugello (Firenze), 4 febbraio 2024 – In molti hanno notato quello sversamento maleodorante nel lago di Bilancino e sale la preoccupazione per la salvaguardia della risorsa idrica più importante della Toscana centro-settentrionale.

Da Publiacqua arrivano rassicurazioni: “Si tratta di un lavoro programmato – spiega una nota dell’azienda – e realizzato in coordinamento con gli enti preposti e in sicurezza. L’intervento si è reso necessario data la situazione di criticità della fognatura che necessita di essere sostituita”.

L’intervento – continua la nota – “richiede la fermata di due sollevamenti fognari. È proprio tale interruzione che determina lo scarico nel lago. Prima di procedere ai lavori Publiacqua ha dato opportuna comunicazione, in data 29 dicembre, agli enti interessati e competenti (Regione Toscana, Arpat, Autorità Idrica Toscana, e Asl). Alla comunicazione iniziale sono seguiti successivi aggiornamenti il 15 e 25 gennaio. Parallelamente a queste operazioni e all’inizio dei lavori sono state predisposte verifiche straordinarie sull’acqua dell’invaso. Tali verifiche sono eseguite attraverso campionamenti straordinari, verifiche sul campo con il personale della diga e le strumentazioni installate presso l’invaso stesso. L’intervento non determina alcun problema alla risorsa idrica distribuita. Questa prima fase dei lavori si concluderà il 5 febbraio ed in quella giornata saranno riattivati anche i suddetti sollevamenti fognari”.