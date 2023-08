Sussulti metropolitani, su il sipario Il teatro fra impegno e ironia

Si alza il sipario di "Sussulti Metropolitani", il festival diffuso di teatro, danza e musica della Città Metropolitana fiorentina. La quarta edizione dell’iniziativa curata dalla Fondazione Accademia dei Perseveranti, sotto la direzione artistica di Andrea Bruno Savelli, quest’anno è ancora più ricca con la new entry del comune di Barberino-Tavarnelle. E saranno proprio alla pineta di Barberino Val d’Elsa (strada provinciale 13 Cassia) i primi spettacoli del festival (tutti a ingresso libero) che andrà avanti fino al 10 settembre. Stasera (ore 21,15) a inaugurare la rassegna è l’attore, autore e regista campigiano Mauro Monni che porta in scena il suo "Controcorrente. Gian Maria Volontè e il racconto di un paese imperfetto". Prodotto da Fondazione Accademia dei Perseveranti, lo spettacolo di e con Mauro Monni e con Andrea Bruno Savelli riporta in vita le opere dello straordinario attore sviluppandone la carriera e l’impegno politico. Un viaggio negli anni ’70 e ’80 tra i successi e la memoria di una nazione che, tra mille contraddizioni, è riuscita a sopravvivere negli anni grazie all’impegno civile e all’esempio tramandatoci da figure immense.

Da non perdere domani (ore 21,15) "Il movimento del nulla", lavoro di Gene Gnocchi, Luca Fois, Massimo Bozza e Cristiano Micucci con Gene Gnocchi e Diego Cassani. Si tratta di una convention tutta da ridere e su cui riflettere, il cui slogan è "Non manterremo le promesse, ma noi ve lo diciamo prima". Il monologo parodico dai contorni politici presenta il nuovo partito di Gnocchi e promette tutto per arrivare al niente, presentato come la "Leopolda dei poveri" si prefigge di spazzare via tutto ciò che la pandemia e la crisi energetica non hanno eliminato fino ad arrivare ad azzerare quanto fatto finora.

Le prossime tappe di "Sussulti Metropolitani" saranno dal 25 al 28 agosto a Sesto Fiorentino, dal 30 al 31 agosto a Calenzano, dal 31 agosto al 2 settembre a Scandicci, dal 7 al 10 settembre a Campi Bisenzio. Per assistere agli spettacoli è necessaria la prenotazione via mail a [email protected] o tramite Whatsapp a 3463038170 (Info: www.teatrodante.it).

Barbara Berti