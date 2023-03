Susanna e Camilla cuoche in tivù Concorrenti di "Home restaurant"

Quattro donne per un sfida tutta valdelsana per la trasmissione "Home restaurant". Da una parte due poggibonsesi, Ginia Bardotti e Grenda Berretti, dall’altra le tavarnelline di adozione, Susanna Gianfermo e la figlia Camilla Concato. "È stata un’esperienza bellissima", racconta Susanna Gianfermo, romana, da anni nel Chianti proprietaria di case vacanze e b&b nella zona di Noce. "Abbiamo avuto a che fare con veri professionisti come Giorgio Locatelli e Enzo Miccio, davvero deliziosi". La puntata sarà trasmessa venerdì alle 19,10 su Tv8 e Sky, e soltanto allora si potrà dire chi ha vinto, come previsto da contratto. "Io mi sono occupata del menù e della cucina, Camilla che è architetto ha pensato alla tavola. Abbiamo usato tutte materie del territorio e anche gli oggetti erano della zona. Abbiamo voluto fare una piccola rete per valorizzare il territorio oltre la sua bellezza". Durante i tre giorni delle riprese "abbiamo avuto la casa invasa dalla troupe ma non ce ne siamo accorte. Alla fine eravamo stanche, frastornate ma è stata davvero una bellissima esperienza".

An.Set.