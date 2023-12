Sul palco il "Processo creativo". E lo spettacolo si ’ribalta’. A scegliere è lo spettatore

Uno spettacolo ’ribaltato’ quello di scena da oggi a domenica al Teatro di Rifredi. Sul palco c’è Alessandro Ricci con il suo "Processo creativo", una rappresentazione in cui è proprio lo spettatore a decidere la sorte dei protagonisti. Gli spettacoli sono in programma stasera e domani sera alle 21 e domenica pomeriggio alle 16.30

Ecco la storia: il severissimo critico teatrale Bernarducci – intrepretato dallo stesso Riccio – viene rapito da un gruppo di giovani attori (Olmo de Martino, Vieri Raddi, Fabio Magnani, Lorenzo Carcasci) ai quali ha stroncato con una critica spietata e al vetriolo il loro ultimo spettacolo.

Arte e critica a confronto. Chi ha ragione e chi torto? I costumi sono di Lorena Vedelago, il trailer è di Francesco Ritondale, la produzione è TEDAVI ’98.

Nonostante i tentativi di trovare un contatto, il critico resta inflessibile nel suo giudizio sul lavoro dei giovani: non vuole cambiare la sua opinione, non vuol saperne di esprimere un giudizio diverso sul loro spettacolo. I quattro ragazzi, dal canto loro, sono però decisi a fargli mutare idea, a qualsiasi costo.

Il susseguirsi dei tentativi di far valere il proprio punto di vista scatena un’animata battaglia verbale fra le due parti: da una parte ci sono i quattro giovani, mossi da energia ed entusiasmo (ma spesso ingenui e poco preparati), dall’altra la severità intellettuale (spesso granitica e demodé) del critico.

Una vera e propria battaglia all’ultima citazione.

Arte e critica a confronto. Chi ha ragione e chi torto? E’ un po’ questa la domanda che ritorna costantemente nella mente degli spettatori durante il ’Processo creativo’.

Come in molti spettacoli di Riccio, il pubblico non sarà solo un mero osservatore: con la propria opinione darà il proprio contributo allo svolgersi dell’azione, partecipando a un vero e proprio teatro interattivo, una frontiera nuova nella quale non solo si osserva ma si partecipa attivamente.

Biglietti: Intero 17 euro, Ridotto 15. Dove si possono acquistare: alla Biglietteria Teatro di Rifredi in via Vittorio Emanuele II, 303. Dal lunedì al sabato dalle 16 alle 19 (Telefono 055.42203612 [email protected]. Online: teatrodellatoscana.vivaticket.it.