Sui sentieri della memoria. I ragazzi nuovi testimoni

Quattro ore nei luoghi della storia e della memoria, quella della Resistenza e dei partigiani, delle stragi nazifasciste. Quattro ore per il nuovo sentiero della Valle di Cintoia. Raduno alla Panca, uno dei luoghi macchiato di sangue dei civili uccisi dai nazisti, il nuovo percorso è stato promosso e realizzato dal Comune di Greve in Chianti e dalla sezione Anpi di Bagno a Ripoli “Pietro Ferruzzi“.

Numerosi i cittadini che hanno già scelto di scoprire un itinerario georeferenziato alla scoperta dei luoghi della campagna chiantigiana colpiti dalle rappresaglie naziste del 1944 tra cui La Panca, Buonasera, Querceto e Venagrossa, soffermandosi magari davanti ai monumenti ai Caduti, che a distanza di ottant’anni ricordano nomi e vite spezzate, oppure ascoltando le testimonianze di sopravvissuti come Alessandro François e, pur trovandosi alla soglia del secolo di vita, non rinuncia a condividere il suo ricordo.

L’iniziativa è nata da un’attività di ricerca e di studio, fondata su una capillare raccolta di testimonianze, che ha fatto emergere dal passato gli effetti devastanti del secondo conflitto mondiale.

Per la vicesindaca Monica Toniazzi la realizzazione del sentiero "è un’iniziativa che rientra in un quadro più ampio che il Comune vuole portare avanti sullo specifico tema della memoria, un percorso che si alimenterà di nuovi progetti e interventi culturali, divulgativi ed educativi da costruire insieme al tessuto associativo e al mondo della scuola".

Nei giorni scorsi, infatti, l’itinerario è stato mostrato in anteprima agli studenti della scuola media di Greve in Chianti a conclusione di un percorso educativo sostenuto dal Comune, in collaborazione con l’Istituto comprensivo grevigiano, e realizzato in classe dai volontari Anpi. Circa sessanta ragazze e ragazzi, accompagnati dai loro insegnanti, hanno mosso i primi passi lungo il percorso. Alla camminata hanno preso parte il sindaco Paolo Sottani, la vicesindaca Monica Toniazzi, l’assessore Giacomo Amalfitano, insieme alla testimone Annamaria Ferruzzi, e i rappresentanti Anpi Bagno a Ripoli.

Andrea Settefonti