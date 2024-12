Studenti ambasciatori dell’ambiente. Venticinque classi girano l’Europa

Sette Paesi europei – Grecia, Spagna, Repubblica Ceca, Lituania, Cipro, Bulgaria e Italia – sono stati i protagonisti di un progetto educativo internazionale dal nome evocativo: ’Shatter the Grey’, letteralmente ’Frantuma il grigio’. Finanziato dal programma Erasmus+ e realizzato in collaborazione con il Comune di Figline e Incisa Valdarno, il progetto si è concluso dopo due anni intensi di attività (2022-2024) con l’obiettivo di sensibilizzare sui temi ambientali. Nel nostro territorio ha coinvolto 25 classi delle scuole primarie Cavicchi, Del Puglia, Matassino e San Biagio, con numerose iniziative che hanno spaziato dai viaggi all’estero agli scambi culturali ospitati da 35 famiglie figlinesi.

Tra i risultati più significativi ci sono quattro prodotti finali: ’Flora and Fauna’s Discovery’, una raccolta di informazioni e immagini sulle specie endemiche dei Paesi partner; ’Play Eco Games’, una serie di giochi educativi dedicati all’ecologia; ’Green Treasure Basket’, un insieme di percorsi didattici su temi come aria, acqua e energie rinnovabili; lo spettacolo ’Play the Planet’, messo in scena in Grecia e dedicato alla salvaguardia ambientale.

"I risultati raggiunti testimoniano l’impegno di tutti i partecipanti", sottolinea la dirigente scolastica Lucia Maddii.

Manuela Plastina