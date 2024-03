Studenti a lezione d’impresa

"EYE", il progetto di imprenditoria etica, già attivo in altre parti della Toscana, ora arriva in Mugello, per insegnare ai giovani come sviluppare le proprie idee imprenditoriali fino a farle diventare imprese di successo. Il percorso EYE - Ethics & Young Entrepreneurs organizzato da Artes Lab, coinvolge quaranta studenti dell’istituto "Giotto Ulivi", guidati dal prof. Marco Baroncini. I ragazzi potranno confrontarsi con testimonianze imprenditoriali, visitare aziende e cimentarsi nel lab di ideazione di impresa imparando le basi dell’imprenditoria etica, per poi provare, al termine del percorso, a dar vita a una propria idea. E la migliore sarà premiata. Domani il progetto viene presentato, dalle 11, nell’auditorium del Centro d’Incontro in piazza Dante 33 a Borgo San Lorenzo. Il percorso formativo sarà illustrato dal direttore di EYE Luca Taddei.