Stretta anti furbi. Nuovi controlli sulle strade

Senza assicurazione e con la patente falsa. Fermato dalla polizia municipale di Pontassieve il conducente di un autocarro che stava viaggiando in modo del tutto regolare sul territorio comunale. Tutto è iniziato quando una pattuglia composta da due agenti ha fermato un autocarro Iveco di un’impresa edile che stava svolgendo dei lavori in zona, perché risultava non coperto dall’assicurazione Rca, obbligatoria per circolare. Il conducente dell’autocarro, un quarantacinquenne dipendente della ditta proprietaria del mezzo, ha esibito la propria patente di guida, rilasciata nel 2021, che ad un primo controllo risultava regolare. Ma qualcosa nelle caratteristiche della patente ha insospettito gli agenti, che l’hanno allora sottoposta ad un esame con gli strumenti antifalsificazione, approfondendo il controllo presso gli uffici del Comando in Pontassieve con la strumentazione più specifica in dotazione.

Una volta negli uffici del Comando, gli agenti hanno potuto avere conferma, in modo sicuro, che la patente esibita dal quarantacinquenne era frutto di un’abile contraffazione, ipotesi confermata anche dalla banca dati della Motorizzazione Civile. Il documento è stato quindi sequestrato e l’uomo, che in realtà non aveva mai conseguito la vera patente di guida, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di uso di atto falso. Nei suoi confronti sono state contestate sia la violazione di guida senza patente prevista dal Codice della Strada, con sanzione amministrativa che può superare i 31mila euro, sia la violazione per la circolazione su strada con l’autocarro non assicurato, che prevede una sanzione amministrativa fino a più di tremila euro. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro. Leonardo Bartoletti