Strade sicure in Toscana. In nome di Gabriele e Marco

Supporto psicologico per i familiari delle vittime di incidenti mortali, insieme a un libro sulla sicurezza stradale. Sono le due iniziative portate avanti nel nome di Gabriele Borgogni e Marco Acciai, due ragazzi morti prematuramente in altrettanti, tragici, sinistri. A presentarle, ieri, il presidente e vicepresidente del Consiglio regionale toscano, Antonio Mazzeo e Stefano Scaramelli, i genitori di Marco Acciai, rimasto vittima di un incidente al casello di Rosignano, la presidente e la vicepresidente dell’Associazione Borgogni, Valentina Borgogni e Silvia Groppa, e i rappresentanti dell’Ordine degli psicologi della Toscana. "Mai più soli" è un progetto di supporto psicologico offerto ormai da alcuni anni dalla Onlus che ricorda Gabriele, scomparso in un incidente nel 2004. Prevede l’intervento di psicologi, per assistere sia i familiari delle vittime della strada sia gli operatori di polizia. Portato avanti in sinergia con diversi Comuni toscani, ha ottenuto un finanziamento del Consiglio regionale (29.900 euro, fra annualità 2024 e 2025), con risorse derivanti dagli ex vitalizi. Ha il patrocinio della Regione, del Consiglio e della Metrocittà di Firenze, il partenariato dell’Ordine degli Psicologi e la collaborazione dell’Associazione Cerchio Blu che organizza anche corsi di formazione per operatori di polizia. Nel 2024, nella sola provincia di Firenze, "Mai più soli" è stato attivato in 27 sinistri, con assistenza a 41 familiari, compresi minori.

All’iniziativa si aggiunge ora "Guida la tua vita", libretto sulla sicurezza stradale pensato sempre dall’associazione Borgogni in ricordo di Marco Acciai, grande appassionato di Lucca Comics (partner del progetto). Illustrato da Blu Pieraccioli e Chiara Pinzauti, è promosso dalla presidenza del Consiglio regionale, col supporto di Avg Group, dell’Ufficio scolastico toscano, di Filmarea e Gold.

"C’è bisogno di assistenza dopo, ma anche durante queste tragedie – ha spiegato Valentina Borgogni -. ‘Mai più soli’ è un progetto di umanità che deve essere esportato in tutta la regione e fuori. ’Guida la tua vita’, è invece un modo per arrivare ai giovani attraverso le immagini, spiegando loro il Codice della strada. Con questo libro Gabriele, Marco e altri ragazzi vivono e possono salvare altre vite". "Abbiamo deciso di supportare il sostegno psicologico delle famiglie e lo facciamo grazie ai risparmi sui costi della politica – ha detto il presidente Mazzeo -. Cerchiamo, con un fondo ad hoc, di dare il nostro contributo anche per diffondere la cultura della guida sicura. C’è ancora tanto da fare e continueremo a impegnarci".