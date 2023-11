Strada 67, la messa in sicurezza

Lavori sulla strada statale 67, nel tratto compreso tra Contea e Selvapiana. Ad annunciarli è stato il sindaco Maida, dopo una serie d’incontri avvenuti con Anas. Riunioni utili a concordare una serie di lavori finalizzati al miglioramento, soprattutto in termini di sicurezza e di decoro. "Da oggi - dice - iniziano da Contea i lavori di messa in sicurezza e asfaltatura del tracciato della 67. L’intervento durerà circa un mese. Con l’obiettivo dichiarato di causare meno disagi possibili. " Chiedo a tutti gli automobilisti di avere pazienza – dice Madia – e mi scuso in anticipo per i disagi. Ma i lavori devono essere fatti. L’impegno per le prossime settimane è fornire costantemente informazioni ai cittadini, insieme ad Anas". Tutti i lavori sulla strada statale 67 sono a carico di Anas, in quanto proprietaria della strada.

Leonardo Bartoletti