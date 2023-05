Storia, cultura e folklore In città torna la festa a tema rinascimentale

Torna a Pontassieve la Festa Rinascimentale. Da domani, 25 maggio, e fino a sabato 27 storia, cultura, gastronomia folklore e suoni rinascimentali saranno i protagonisti della nuova edizione dell’evento, organizzato dal Corteo storico di Pontassieve. Tre giorni di festa nel centro di Pontassieve con food truck e mercato artigianale. Tre giorni per rivivere l’atmosfera del Rinascimento con cavalli, cavalieri, mercato, giochi, sfilate e tanto altro, per far conoscere "di che panni ci si vestiva" in quel tempo a Pontassieve, una podesteria sorta con la fondazione di un castello per volontà della Signoria di Firenze poco oltre la metà del XIV secolo. Tra gli eventi in programma, lo spettacolo "Le Invasioni fiorentine a teatro" (giovedì 25 maggio alle 21,15 nella Sala del Consiglio del Comune) e la sfilata dei Cortei Storici (sabato pomeriggio). Infine, sempre sabato, alle 22 in piazza Vittorio Emanuele II lo spettacolo pirotecnico con combattimento e "Scoppio del castello". Leonardo Bartoletti