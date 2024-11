Stop ruspe e terra dietro i big viola. Comune e società corrono ai ripari. La sfida: cantieri nascosti con l’Inter

Diciamocelo in confidenza e neanche troppo sottovoce. Con una Fiorentina che sotto il cofano ha trovato un motore superbo arrivando, curva dopo curva, alla griglia paradisiaca dei primi posti, ai tifosi si stringe il cuore ad esultare per le bordate vincenti di Kean che si insaccano all’ombra dei cumuli di terra e delle ruspe della Fiesole.

Questione di colpo d’occhio, immagine, skyline. A queste latitudini siamo troppo abituati al bello per accettare che un portierone come De Gea, in favor di telecamera, rinvii il pallone davanti a un cantiere e a una curva sventrata.

La questione infastidisce un po’ tutti, a partire, a quanto pare, dalla stessa società che secondo quanto si apprende starebbe lavorando con Palazzo Vecchio per trovare una soluzione e rendere più decoroso il ’panorama’ per il pubblico e per gli spettatori da casa. Ma quella che potrebbe sembrare una soluzione abbastanza semplice nei fatti non lo è.

Allestire un maxi pannello che nasconda agli spettatori ruspe e transenne è un’operazione da far concialiare necessariamente con la sicurezza del cantiere che è ovviamente la priorità. Trattandosi di una struttura particolarmente grande per erigerla e sostenerla in modo adeguato servirebbero dei grossi blocchi di cemento ai lati della stessa.

Il problema è che gli spazi, tra confine del campo di gioco, spazi pubblicitari e inizio del cantieri sono assai risicati. Ad ogni modo i tecnici del Comune hanno già effettuato un sopralluogo in questi giorni e la stessa Fiorentina sarebbe entrata in azione con forza per trovare una soluzione.

La copertura insomma dovrebbe essere questione di settimane e, anche se nessuno si sbilancia nel confermarlo ufficialmente, potrebbe essere già realtà per la sfida di cartello di domenica 1 dicembre quando al Franchi arriverà l’Inter di Inzaghi. Ancora incertezza sul materiale e sul colore della copertura. Non si esclude ovviamente che il viola sia la tonalità dominante anche se probabilmente compariranno anche i nomi di eventuali sponsor coinvolti nel finanziamento del progetto.