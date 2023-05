Stop ai lavori alla scuola Il ricorso del Comune contro la ditta pugliese

Il Comune di Calenzano si affida a un legale per chiedere la revoca delle misure protettive disposte dal Tribunale di Lecce a favore della impresa pugliese impegnata nella realizzazione della scuola d’infanzia di Dietropoggio che aveva interrotto i lavori nella seconda metà del settembre scorso comunicando poi di aver presentato al Tribunale domanda di ammissione al concordato preventivo. Il Comune ha già dato il via al procedimento per la rescissione del contratto con l’obiettivo di riassegnare i lavori. L’impresa però ha chiesto al Tribunale, per un periodo di 120 giorni, la conferma di serie di misure protettive, accordate nuovamente a inizio maggio: tra l’altro quelle di disporre il divieto ai creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore e il divieto delle controparti di risolvere i contratti in essere in quanto funzionali all’attività. Misure che il Comune di Calenzano chiede invece di revocare per accelerare il nuovo avvio dei lavori.

Sa. Ni.