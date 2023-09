Stenterello, parata di vip al Belvedere

Gran finale al Forte Belvedere di Firenze per la sesta edizione dello Stenterello Film Festival. Un parterre di vip ha partecipato alla premiazione conclusiva.

I premi alla carriera sono andati allo sceneggiatore fiorentino Ugo Chiti (nella foto), che vanta nel suo palmares ben 6 David Donatello, e alla produttrice e regista Chiara Tilesi, candidata agli ultimi Oscar con il film “Tell it Like Woman” per la miglior colonna sonora e presente alla cerimonia dopo la Mostra del Cinema di Venezia dove ha ricevuto il premio per i diritti umani Kinèo e Global Campus of Human Rights.

Premi alla carriere anche a Serena Dandini e al presentatore tv Carlo Conti, presente all’evento, e pronto per tornare su Raiuno per guidare i “Tim Music Awards” insieme a Vanessa Incontrada. All’attore toscano d’adozione Antonio Petrocelli è andato il premio speciale Francesco Nuti, riconoscimento che il Festival ha voluto istituire quest’anno per ricordare l’artista pratese, scomparso a giugno scorso. Tra i presenti anche Lodo Guenzi, leader del gruppo musicale Lo Stato Sociale, ma anche attore.