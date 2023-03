Stefania Belli, "The voice" di San Casciano

"Sto vivendo un sogno e spero di non svegliarmi mai". Una vita passata a danzare, anche ad alti livelli, e a insegnare danza, Stefania Belli direttrice della scuola Sancaballet, a scoperto di sapere cantare a 65 anni. Come le ha detto una vocal coach, "hai un strumento ma non ne sei consapevole". Stefania Belli, fiorentina, due figli, da anni residente a San Casciano ha bruciato tutte le tappe. Ha preso parte a Impruneta al campus di Luca Bechelli a fine agosto 2021, e a novembre 2022 è arrivata terza a Sanremo senior mentre qualche settimana fa era a The Voice senior scelta da Loredana Bertè per la sua squadra.

"È stata una grandissima emozione. Non sono una cantante anche se da sempre avrei voluto cantare. Ma la mia vita è stata la danza. Io volevo essere una showgirl, come Raffaella Carrà, ma prima non c’erano le scuole dove si facevano tutte le arti". Ma "le passioni che hai dentro non vanno via. Ho fatto musical e cantato in Grease, Notre Dame, Chorus Line, nella mia scuola a San Casciano hanno messo una sezione dedicata al musical". A far scoprire Stefania Belli come talento musicale è stata la pandemia. "Il lockdown ha messo a terra le attività come la nostra, e io avevo ore libere. Così ho frequentato il campus di Luca Bechelli, poi ho partecipato ad un concorso dove il coreografo Brian Bullard mi ha consegnato il primo premio per l’interpretazione. Mi sono messa in gioco". Poi è arrivato Sanremo senior. "Quando mi hanno ammesso sono saltata sulla sedia, ero stata selezionata su 872 concorrenti per la semifinale". Qui su 60 cantanti, soltanto 30 andavano in finale. E Stefania Belli c’era.

"Sono arrivata terza con "Ho amato tutto" di Tosca, la stessa che ho portato anche a The Voice". E poi è arrivata anche The Voice, il talent show condotto da Antonella Clerici. "Volavo, letteralmente: scelta tra più di 3mila candidature. È stato emozionante". La Stefania cantante non si ferma. A settembre 2022 ha duettato con Katia Ricciarelli cantando Reginella a Brindisi. Poi ha conosciuto Aleandro Baldi che gli ha dato 9 per la voce. "Se per la danza il corpo invecchia, la mia voce non ha età. Voglio andare avanti".

Andrea Settefonti