Startup, poche aziende a trazione giovanile

Diciotto startup fiorentine, nate negli ultimi 5 anni, si sono date appuntamento in Cna, per il Premio "Cambiamenti". Promosso da Cna per valorizzare e sostenere il dinamismo delle nuove imprese. Il primo premio è stato assegnato a Lemons in the room, un’azienda che integra la realtà virtuale in ambito sanitario, sviluppando soluzioni per gestire dolore, stress e ansia. Nata solo a gennaio 2024 è composta da 4 giovani, con età media di 24 anni. Lemons in the room accede direttamente alla finale regionale del 27 novembre, dove i primi classificati avranno l’opportunità di raggiungere la finale. Insieme a Lemons in the room passano alla fase regionale anche Anthropic, Purilian e Breakingbean. "Questa iniziativa dimostra quanto Cna creda nella creazione d’impresa. Il Premio è una preziosa occasione per respirare innovazione" dice Cioni (nella foto), presidente di Cna. Nonostante l’energia dimostrata dalle startup in gara, i dati rivelano come il percorso verso una crescita dell’innovazione richieda ulteriori sforzi. Secondo i dati del registro Start-up innovative, nella Metrocittà sono presenti 198 imprese di questo tipo, rappresentanti l’1,6% del totale nazionale e il 36% di quello regionale, ma in diminuzione del 13% rispetto all’anno scorso. Un trend evidente anche a livello nazionale (-7,1%) e toscano (-12,9%). A preoccupare Cna è che l’innovazione si presenta debole in una fascia anagrafica in cui invece ci si aspetta il contrario: le startup a trazione giovanile, sono infatti solo il 20% del totale.

Rossella Conte